Події

16:02 31.05.2023

Зеленський призначив голову Одеської ОВА

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Зеленський призначив голову Одеської ОВА

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олега Кіпера на посаду голови Одеської обласної військової адміністрації.

"Призначити Кіпера Олега Олександровича головою Одеської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі президента, розміщеному на сайті в середу.

Як повідомлялося, Кіпер (1980 р. н.) - уродженець Одеської області, з липня 2020 року очолював столичну прокуратуру. У 2015 році балотувався в мери Одеси як самовисуванець.

Начальника Одеської ОВА Максима Марченка було звільнено в березні поточного року.

 

Теги: #указ #кадри #одеська_ода

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