Події

13:56 31.05.2023

"ДТЕК" усунув наслідки негоди на Дніпропетровщині

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"ДТЕК" усунув наслідки негоди на Дніпропетровщині

Енергетики "ДТЕК" відновили електропостачання частини споживачів Дніпропетровської області, які залишилися без світла внаслідок негоди 30 травня.

"Для ліквідації наслідків негоди було задіяно 20 бригад ДТЕК. Енергетикам вдалося повернути світло 13 тис. сімей", - повідомив енергохолдинг у телеграм-каналі у середу.

Загалом через грозу та сильний вітер було повністю або частково знеструмлено 15 населених пунктів у Дніпропетровській області.

Як повідомлялося з посиланням на Міністерство енергетики, станом на 30 травня через негоду було знеструмлено десятки населених пунктів у Дніпропетровській і Запорізькій областях.

 

Теги: #енергопостачання #дніпропетровщина

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