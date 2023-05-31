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01:32 31.05.2023

Глава МАГАТЕ запропонував 5 принципів безпеки Запорізької АЕС

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Глава МАГАТЕ запропонував 5 принципів безпеки Запорізької АЕС

Запорізька АЕС не повинна використовуватися як сховище або база для зберігання важкого озброєння (тобто РСЗВ, артилерійських систем та боєприпасів, танків) або військовослужбовців, які можуть бути використані для нападу з території станції, заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

"Не повинно бути жодних нападів з боку станції або проти неї, зокрема на реактори, сховища відпрацьованого палива, іншу критичну інфраструктуру чи персонал", - назвав він другий принцип, представляючи на засіданні Ради безпеки ООН у вівторок п'ять принципів забезпечення безпеки ЗАЕС.

За його словами, третій принцип – ліквідація ризику втрати зовнішнього електропостачання заводу, для чого необхідно забезпечити, щоб воно завжди було доступним та безпечним.

Крім того, всі конструкції, системи та елементи, необхідні для безпечної та надійної експлуатації ЗАЕС, повинні бути захищені від посягань або актів саботажу, додав Гроссі.

"Не слід робити жодних дій, які підривають ці принципи", - назвав п'ятий принцип глава МАГАТЕ.

Він зазначив, що сформував цей набір у результаті інтенсивних консультацій з керівництвом України, а також Росії.

"Я шанобливо та урочисто прошу обидві сторони дотримуватися цих п'яти принципів… Запобігання ядерній аварії можливе. Дотримання п'яти принципів МАГАТЕ - це шлях, щоб розпочати", - заявив директор МАГАТЕ, закликавши Раду безпеки ООН підтримати їх.

За його словами, за дотриманням цих принципів стежитимуть експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, кількість яких може збільшитися, після чого вони доповідатимуть голові агентства, а він уже публічно повідомлятиме про будь-яке порушення згаданих принципів.

Гроссі зазначив, що рік тому розробив сім обов'язкових засад забезпечення ядерної безпеки та фізичної безпеки під час збройного конфлікту, які повсюдно підтримують. Вони входять підтримка фізичної цілісності об'єктів – чи це реактори, сховища палива чи сховища радіоактивних відходів; постійна повна справність усіх систем та обладнання безпеки та захисту; можливість оперативного персоналу виконувати свої обов'язки з охорони та забезпечення безпеки та приймати рішення без надмірного тиску.

До чотирьох інших основ входять надійне зовнішнє електропостачання від мережі; безперебійні логістичні ланцюжки поставок та транспортування на об'єкти та назад; ефективні системи радіаційного контролю на майданчику та за її межами з заходами аварійної готовності та реагування; надійний зв'язок із регулятором та іншими.

Глава МАГАТЕ нагадав, що це вже п'яте його звернення до Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні після 4 березня, 11 серпня, 6 вересня та 27 жовтня минулого року, проте зустріч цього вівторка він вважає найважливішою.

Гроссі підкреслив, що вперше в історії війна ведеться на об'єктах великої ядерно-енергетичної програми, і вона торкнулася всіх станцій, які в якийсь момент втратили зовнішнє електропостачання, а Запорізька АЕС перейшла під військовий та оперативний контроль Росії.

За словами гендиректора, МАГАТЕ уважно стежить за ситуацією і щодня допомагає Україні з початку війни шляхом постійної участі Центру МАГАТЕ з інцидентів та аварійних ситуацій. Він додав, що вже було направлено 12 експертних місій, з 1 вересня 2022 року на ЗАЕС постійно перебуває місія МАГАТЕ з підтримки та сприяння, де вже пройшло сім ротацій, через які пройшли 23 співробітники агентства.

Крім того, з січня 2023 року інші фахівці МАГАТЕ розміщені на всіх інших великих українських ядерних об'єктах: діючих Рівненської, Південно-Української та Хмельницької АЕС та зупиненої Чорнобильської АЕС, зазначив Гроссі.

Він повідомив, що МАГАТЕ сприяло пакету міжнародної допомоги на загальну суму майже EUR5 млн, що включає 17 постачання життєво важливого обладнання в Україну.

"Ситуація з ядерною безпекою та захистом, зокрема, на Запорізькій АЕС, продовжує залишатися надзвичайно крихкою та небезпечною. Військові дії в регіоні продовжуються, і найближчим часом вони можуть значно посилитися", - водночас констатував Гроссі. Він вказав також на значний скорочений персонал і сім випадків втрати всього зовнішнього електропостачання.

"Нам пощастило, що ядерної аварії ще не сталося. Як я сказав на Раді управлінців МАГАТЕ у березні, ми кидаємо кістки, і якщо так триватиме, то одного разу наш успіх закінчиться. Тому ми всі повинні зробити все, що в наших силах, щоб звести до мінімуму ймовірність того, що це станеться", - підсумував голова МАГАТЕ.

 

 

Теги: #україна #захист #план #заес

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