Події

22:00 30.05.2023

Кулеба звернувся до 31 міністра закордонних справ країн НАТО перед їхньою зустріччю в Осло, назвавши три кроки до успіху саміту Альянсу у Вільнюсі

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Кулеба звернувся до 31 міністра закордонних справ країн НАТО перед їхньою зустріччю в Осло, назвавши три кроки до успіху саміту Альянсу у Вільнюсі

Глава МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до всіх міністрів закордонних справ країн НАТО перед їхньою неформальною зустріччю в Осло, позначивши три кроки для успіху майбутнього саміту Альянсу у Вільнюсі.

"Я звернувся до всіх 31 міністра закордонних справ країн НАТО перед їхньою неформальною зустріччю в Осло. Три кроки, щоб зробити Вільнюський саміт успішним: 1) Зміцнення інституційних зв'язків і допомоги між Україною і НАТО; 2) Зробити крок до членства України; 3) Забезпечити гарантії безпеки на шляху України в НАТО", - написав він у твіттері.

 

 

 

Теги: #нато #вільнюс

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