Інтерфакс-Україна
Події
13:52 28.05.2025

Вільнюський саміт відбудеться 2 червня в Палаці правителів

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Вільнюський саміт відбудеться 2 червня в Палаці правителів

Президент Литви Гітанас Науседа проведе 2 червня у Палаці правителів у Вільнюсі саміт, на який він запросив глав держав східного та північного флангів НАТО, повідомляє пресслужба президента.

"На зустрічі обговорюватимуться питання зміцнення безпеки та оборони східного флангу Альянсу, а також підготовка до 24-25 червня. Саміт НАТО у Гаазі. Подальша підтримка України обговорюватиметься із президентом України Володимиром Зеленським", - вказується у повідомленні.

Очікується, що у Литву прибудуть представники країн так званої Бухарестської дев'ятки (Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини), країн Північної Європи (Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії, Швеції) та України. У зустрічі також візьме участь генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Теги: #вільнюс #саміт

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