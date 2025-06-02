Інтерфакс-Україна
Події
16:46 02.06.2025

Сибіга після саміту в Вільнюсі: Ми зосередилися на питаннях стратегічного значення, спрямованих на зміцнення України

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Сибіга після саміту в Вільнюсі: Ми зосередилися на питаннях стратегічного значення, спрямованих на зміцнення України
Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на полях саміту з Бухарестською дев'яткою та країнами Північної Європи у Вільнюсі провів зустріч з міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом, на якої сторони зосередилися на питаннях стратегічного значення, спрямованих на зміцнення України та забезпечення справедливого, тривалого і всеосяжного миру.

"Маю честь бути поруч із Володимиром Зеленським у Вільнюсі, де він бере участь у саміті з Бухарестською дев'яткою та країнами Північної Європи. Вдячний за теплий прийом і змістовну розмову з моїм колегою та великим другом України – міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом. Ми зосередилися на питаннях стратегічного значення, спрямованих на зміцнення України та забезпечення справедливого, тривалого і всеосяжного миру", - написав він у соцмережі Х у понеділок.

Очільник МЗС подякував литовський стороні за підтримку та її принципову позицію у просуванні членства України в ЄС і НАТО.

"Я ціную незмінну підтримку Литви та її принципову позицію у просуванні членства України в ЄС і НАТО, що є життєво важливим для зміцнення нашої колективної безпеки. Наші народи об'єднують глибокі зв'язки та справжня дружба. Ми завжди будемо глибоко вдячні Литві за її незмінну солідарність з Україною та нашим народом", - акцентував Сибіга.

Як повідомлялось, у понеділок президент України Володимир Зеленський прибув до Вільнюса для участі cаміті країн Бухарестської дев’ятки та Нордичних країн.

Теги: #вільнюс #сибіга

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