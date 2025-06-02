Інтерфакс-Україна
Події
19:01 02.06.2025

Зеленський і Науседа скоординували дипломатичні кроки

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Президент України Володимир Зеленський у Вільнюсі зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою.

"Розповів про другий раунд перемовин, який сьогодні відбувся в Стамбулі. Допоки немає жодних змістовних сигналів від Росії завершувати війну, важливо посилювати нашу оборону, особливо інвестувати в українське виробництво. Саме це є основою мирних переговорів. Дякую, Гітанасе та литовський народе, що поділяєте цю думку", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Окрім того, лідери обговорили санкційний тиск, європейську інтеграцію України, відбудову.

"Скоординували наші дипломатичні кроки. Дякую за запрошення на саміт і за всю надану підтримку", - додав президент.

Теги: #вільнюс #зеленський #науседа

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