Зеленський прибув до Вільнюса для участі у cаміті

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вільнюса для участі cаміті країн Бухарестської дев’ятки та Нордичних країн, повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Президент прибув до Вільнюса для участі у Саміті країн Бухарестської дев’ятки та Нордичних країн. На полях саміту також заплановані двосторонні зустрічі з учасниками саміту", - повідомив журналістам Никифоров.

28 травня повідомлялося, що президент Литви Гітанас Науседа проведе 2 червня у Палаці правителів у Вільнюсі саміт, на який він запросив глав держав східного та північного флангів НАТО.

"На зустрічі обговорюватимуться питання зміцнення безпеки та оборони східного флангу Альянсу, а також підготовка до 24-25 червня. Саміт НАТО у Гаазі. Подальша підтримка України обговорюватиметься із президентом України Володимиром Зеленським", - вказується у повідомленні.