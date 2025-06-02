Інтерфакс-Україна
Події
12:44 02.06.2025

Україна може покрити до 40% своїх потреб у зброї за рахунок внутрішнього виробництва – Зеленський

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Україна може покрити до 40% своїх потреб у зброї за рахунок внутрішнього виробництва – Зеленський

Україна може покрити до 40% своїх потреб у зброї за рахунок внутрішнього виробництва, але для цього необхідне стабільне фінансування, наголосив президент України Володимир Зеленський.

"Україна може покрити до 40 відсотків своїх потреб у зброї за рахунок внутрішнього виробництва, але для цього потрібне стабільне фінансування. Наші операції показують, який вплив можуть мати інвестиції, особливо в дрони. І ми все ще терміново потребуємо засобів протиповітряної оборони, особливо систем Patriot і ракет", - сказав Зеленський під час виступу на Саміті країн Бухарестської дев’ятки та Нордичних країн.

Він додав, що з одного боку РФ розпочала літній наступ, проте з іншого - вона змушена займатися дипломатією.

"І це є одночасно викликом і реальною можливістю для нас усіх, шансом спробувати першими покласти край цій війні", - додав президент.

За його словами, Європа разом з США має кращу зброю, ніж РФ. "Ми також маємо сильніші тактичні рішення. Наша операція "Павутина" вчора це довела. Росія повинна відчути, що означають її втрати. Саме це підштовхне її до дипломатії", - наголосив Зеленський.

Він закликав учасників Саміту запитати у своїх розвідників про те, що РФ планує цього літа в Білорусі.

"Якщо вони настільки сміливі, що готують атаки звідти, то нам потрібно об'єднати сили. А зараз це означає зміцнення України, щоб ми могли зупинити цю війну і запобігти її поширенню", - резюмував глава держави.

Теги: #зброя #вільнюс #саміт #зеленський

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