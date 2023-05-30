Українські війська продовжують контролювати південно-західні околиці Бахмута - Маляр

На бахмутському напрямку противник наступальних дій поки що не здійснює, українські сили контролюють південно-західні околиці Бахмута, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"На бахмутському напрямку противник наступальних дій наразі не проводить. Втім продовжує обстріли та завдає авіаційних ударів. Також на цьому напрямку триває заміна та перегрупування ворожих військ. Наші війська контролюють південно-західні околиці Бахмута", - написала Маляр у телеграм-каналі.

У Міноборони зазначили, що на півночі та півдні передмістя Бахмута вже декілька днів просування не здійснюється, оскільки рух українських військ призупинено для виконання інших військових завдань.

Загалом, за словами Маляр, інтенсивність наступальних дій ворога впродовж доби дещо знижена, проте зберігається інтенсивність артобстрілів та авіаційних ударів.

"На трьох напрямках з шести протягом доби ворог не проводив наступальних дій. Йдеться про - лиманський, авдіівський, шахтарський. На куп’янському напрямку противник веде безуспішні наступальні дії. На мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка", - додала вона.