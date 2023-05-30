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12:01 30.05.2023

За минулу добу від ворожих обстрілів в Україні загинули четверо цивільних, травмовані 34 людини, зокрема двоє дітей - глава МВС

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За минулу добу від ворожих обстрілів в Україні загинули четверо цивільних, травмовані 34 людини, зокрема двоє дітей - глава МВС

За минулу добу внаслідок ворожих атак і обстрілів у різних регіонах України загинули четверо цивільних, ще 34 людини, серед яких двоє дітей, дістали поранень, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"18 повітряна атака на наш Київ за травень. Останніми днями - вдень та вночі. Продовжуються інтенсивні обстріли і прифронтових, і тилових регіонів. Росія намагається зламати нас та підкорити нашу волю. Залишити мирних громадян без сну та завадити нам, сектору безпеки та оборони країни, готуватися до реалізації важливих завдань", - написав глава МВС у вівторок на своїй сторінці у фейсбуці.

Він зазначив, що атаки окупантів завдають руйнувань і людських жертв.

"Минулої доби через обстріли ворога в різних регіонах держави постраждали 38 мирних людей: четверо загинули та 34 поранені. Серед травмованих - двоє дітей", - повідомив міністр.

За його словами, підрозділи МВС ефективно протистоять загрозам: Нацгвардія надає допомогу силам ППО, рятувальники ДСНС України прибувають на допомогу за лічені хвилини, Національна поліція України допомагає та документує злочини.

"Я дякую всім, хто вдень і вночі виконує з честю свій обов’язок. Дякую українцям, які стійко переносять ці атаки, підтримують захисників та дотримуються встановлених обмежень", - підсумував Клименко.

 

Теги: #клименко #мвс

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