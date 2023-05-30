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11:24 30.05.2023

Окупанти вранці обстріляли Середину-Буду і два прикордонні села, постраждав мирний житель - ОК "Північ"

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Окупанти вранці обстріляли Середину-Буду і два прикордонні села, постраждав мирний житель - ОК "Північ"

Один мирний житель постраждав унаслідок обстрілу російськими окупантами міста Середина-Буда Шосткинського району Сумської області на світанку у вівторок, повідомляють у телеграм-каналі Оперативного командування "Північ".

"З 04:15 до 04:40 зафіксовано дев'ять приходів, імовірно зі ствольної артилерії, по н. п. Середина-Буда. Внаслідок обстрілу сталося займання житлового будинку. Ліквідацію пожежі здійснювали сили ДСНС. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу травмовано одну особу", - йдеться в повідомленні.

Також під обстріли вранці потрапили село Кам'янка Шосткинського району, а також село Карповичі Новгород-Сіверського району Чернігівської області, які розташовані неподалік від державного кордону з РФ. Однак у цих випадках про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

"З 05:30 до 06:00 зафіксовано сім приходів, імовірно, ствольна артилерія, в районі н. п. Кам'янка... З 06:10 до 06:20 зафіксовано три приходи, імовірно, з міномету 120 мм, в районі н. п. Карповичі... З 07:50 до 08:40 зафіксовано 15 приходів, імовірно, зі ствольної артилерії, в районі н. п. Кам'янка", - повідомляють у зведенні.

 

Теги: #війна #ок_північ

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