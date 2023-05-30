Російські удари по Києву ще більше обмежують здатність окупантів протистояти потенційному українському контрнаступу - ISW

Російські окупанти під час чергової серії ударів по Україні випустили більше крилатих ракет, ніж випускали раніше, а атака ударними безпілотними літальними апаратами іранського виробництва стала наймасштабнішою від початку повномасштабного вторгнення в Україну, наголошується у зведенні Інституту вивчення війни (ISW) за 29 травня.

"Останніми місяцями російські сили розпочали нову обмежену повітряну кампанію, щоб послабити українські контрнаступальні можливості, але те, що Росія віддає пріоритет ударам по Києву, ще більше обмежує її здатність суттєво стримувати потенційні українські контрнаступальні дії", - зазначають аналітики.

Повідомляється, що російські війська провели в понеділок обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська Харківської області, на рубежі Сватове - Кремінна в Луганській області, а також на заході Донецької області. Окупанти також розширюють укріплення в Маріуполі. Темп російських наступальних операцій у Бахмуті та його околицях залишається помітно низьким, зазначається у зведенні.

"Російські джерела стверджували, що російські сили відбили обмежену українську розвідку під час силових операцій у Запорізькій області", - зазначають в ISW.