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10:22 30.05.2023

Одна людина загинула, ще 13 поранені в Києві та області внаслідок атаки РФ ударними дронами - Нацполіція

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Одна людина загинула, ще 13 поранені в Києві та області внаслідок атаки РФ ударними дронами - Нацполіція

У ніч на вівторок, 30 травня, внаслідок російських обстрілів Києва та Київської області одна людина загинула, 13 дістали поранення, з них дев'ятеро - у Києві, повідомив в. о. голови Національної поліції України Іван Вигівський.

"У Києві поранено дев'ятьох осіб, 33-річна жінка загинула. У Київській області травмовано чотирьох громадян. Також пошкоджено 16 об'єктів - цивільні авто, споруди та житлові будинки. На місці працюють поліцейські та екстрені служби", - розповів Вигівський, повідомляє пресслужба Нацполіції в телеграм-каналі.

Пізніше начальник ГУ Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов уточнив, що пошкоджень зазнали 17 житлових об'єктів, зокрема квартири громадян.

"Понад три години тривала сьогодні повітряна тривога в Київській області. Ворог атакував область "шахедами". Поліція Київської області документує наслідки ворожої атаки на регіон. В одному з житлових комплексів унаслідок атаки люди зазнали осколкових поранень, травм голови та забоїв", - написав Нєбитов у телеграм-каналі.

Він зазначив, що переважна більшість пошкоджень у будинках - розбиті стіни, вікна, двері, меблі.

"В одному з районів унаслідок падіння уламків "шахедів" сталося займання трав'яного настилу. Пожежу оперативно локалізовано та ліквідовано", - додав він.

 

 

Теги: #київ #обстріли #київська_область #нацполіція

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