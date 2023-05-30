Росія завдає масованих ракетних ударів, щоб виснажити українську ППО і психологічно впливати на населення

Масовані атаки ракетами і дронами з боку РФ пов'язані з розвитком ситуації на фронті і прагненням виснажити українську ППО, повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

"Це, скоріше, пов'язано з бойовою роботою, яка триває вздовж лінії фронту, загальним розвитком ситуації на фронті, і становищем російських окупаційних військ загалом", - уточнила вона.

Крім того, за її словами, за допомогою ракетних атак противник намагається виснажити сили ППО і психологічно впливати на цивільне населення.

"Це, скоріше, будуть ракетні атаки досить щільної періодичності, які спрямовані саме на вимотування, як сил нашої протиповітряної оборони, так і наших із вами фізичних і моральних сил", - наголосила Гуменюк.