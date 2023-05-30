Події

07:08 30.05.2023

30 травня: Яке сьогодні свято

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30 травня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 461 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 461 RUSSIAN AGRESSION

30 травня відзначають Міжнародний день фемінізму, Всесвітній день боротьби проти астми і алергії.

В Україні – День степу, Свято святого Віллайброрда в Люксембургу, Національний День картоплі в Перу.

Католицька церква - День святого Фердинанда Кастильського і святої Жанни д'Арк.

Православна церква вшановує пам'ять святителя Стефана I, патріарха Константинопольського.

Міжнародний день фемінізму

Міжнародний день фемінізму - свято, покликане нагадувати про рівноправність чоловіків і жінок, про те, що людина не може бути дискримінована за расовою, статевою або релігійною приналежністю. Але досі в низці країн все ще є певні вимоги до жінок, які принижують їхню гідність та обмежують їхні права.

Тому мета сьогоднішньої дати - викорінити дискримінацію жінок і, тим самим, підвищити добробут суспільства. А за рівні права жінок майже двісті років борються саме феміністки.

Фемінізм - це рух, який відстоює соціальні, політичні та економічні права жінок, бореться із сексуальними домаганнями, дискримінацією та сексизмом. Вважається, що цей рух виник у другій половині 19 століття, коли жінки в багатьох країнах світу стали більш активними в суспільному житті та почали вимагати рівноправності. Хоча питання про необхідність зрівняти права статей порушували й такі великі мислителі, як Вольтер, Монтеск'є та Гельвецій. Але саме наприкінці 19 століття вимоги феміністок за надання їм виборчого права стали лунати все частіше.

Ще цього дня:

1913 - У Лондоні між Балканською коаліцією (Болгарське царство, Королівство Сербія, Чорногорія і Королівство Греція) та Османською імперією підписано мирний договір, що завершував першу Балканську війну;

1919 - У Владивостоці на Другій сесії Української Далекосхідної Крайової Ради ухвалено Конституцію національно-культурної автономії українства на Далекому Сході;

1921 - Засновано Донецький гірничий технікум (із 1926 р. - гірничий інститут);

1923 - У Празі засновано Українське історико-філологічне товариство на чолі з Дмитром Антоновичем;

1942 - Авіація Великої Британії здійснила перший масовий наліт на Третій Рейх - у рейді брали участь близько тисячі літаків;

1980 - Папа Римський Іван Павло II відвідав Францію;

1982 - 16-м членом НАТО стала Іспанія (перша країна з часу вступу ФРН у 1955 році);

1985 - У Франції на авіакосмічному салоні відбулася перша презентація літака Ан-124 "Руслан";

2000 - У день похорону українського композитора Ігоря Білозора, який помер від травм, отриманих у бійці з російськими шовіністами, на вулиці Львова вийшло понад 100 тисяч людей;

2012 - Суд Сьєрра-Леоне засудив колишнього президента Ліберії Чарльза Тейлора до 50 років в'язниці за злочини під час Громадянської війни в Сьєрра-Леоне;

2020 - SpaceX DM-2: із Космічного центру Кеннеді запущено приватний пілотований космічний корабель Dragon 2.

Іменини: Євдокія, Єфросинія, Степан (Стефан), Фелікс, Ян, Жанна, Фердинанд, Анастас, Андронік, Андрій, Василь.

Теги: #свято_сьогодні #цей_день #церковне_свято #30_травня

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