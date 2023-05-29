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18:59 29.05.2023

До Бахмута заходять підрозділи повітряно-десантних військ окупанта та мотострілецькі підрозділи

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До Бахмута заходять підрозділи повітряно-десантних військ окупанта та мотострілецькі підрозділи

До Бахмута на заміну "вагнерівцям" заходять підрозділи повітряно-десантних військ окупанта і мотострілецькі підрозділи, імена їх командирів і бойовий потенціал українським силам відомий, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Так, там (у Бахмуті - ІФ-У) відбуваються ротаційні заходи через насамперед великі втрати злочинного угруповання "Вагнер". Вони змушені це робити. Заходять підрозділи повітряно-десантних військ окупанта і мотострілецькі підрозділи. Ми знаємо їх найменування, знаємо їх командирів і бойовий потенціал", - сказав Череватий в ефірі телемарафону.

Він також повідомив, що всі зазначені підрозділи ворожої армії брали участь у війні з 24.02.2022 року і мали значні втрати. Вони були доукомплектовані мобілізованими.

"Здебільшого це вже другий-третій склад їх особового складу", - сказав речник.

За його словами, за останні дні динаміка бойових зіткнень на бахмутському напрямку приблизно однакова.

"За цю добу три бойових зіткнення. Ворог, щоправда, не припиняє бойового ураження наших позицій. За цю добу різними видами ствольної та реактивної артилерії він завдав 373 удари, шість авіанальотів на наші бойові позиції", - сказав Череватий.

Він зазначив, що українські сили також відповіли ворогу вогневим ураженням, внаслідок чого було вбито 155 окупантів, 116 поранені. Також було знищено дві гармати Д-30, бойову машину піхоти, станцію радіоелектронної боротьби, три авто та шість польових складів із боєприпасами.

У ЗСУ пояснили, що українські військові вживають наразі "реорганізаційних заходів та інших заходів бойової роботи".

"Нині командири, штаби роблять все, щоб подальші рухи були ще більш успішними в плані ураження ворога", - додав Череватий.

Теги: #війна #зсу #бахмут

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