Події

17:45 29.05.2023

ВР денонсувала українсько-білоруську угоду щодо пенсійного забезпечення

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Верховна Рада денонсувала угоду між урядами України та Білорусі про гарантії прав громадян у галузі пенсійного забезпечення, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

За відповідний проєкт постанови №0196 проголосував 301 народний депутат на пленарному засіданні парламенту в понеділок, написав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, причиною денонсації угоди стала підтримка Білоруссю широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.

Водночас у супровідному документі до законопроєкту зазначено, що набуті відповідно до положень угоди права громадян не втрачають своєї сили в разі її денонсації.

Угоду між урядами України та Білорусі про гарантії прав громадян у галузі пенсійного забезпечення було укладено в Києві 14 грудня 1995 року.

Теги: #рада #пенсія #білорусь

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