У Києві затримали двох чоловіків, які знімали роботу ППО, - МВС України

Співробітники поліції в Києві затримали двох чоловіків, які знімали роботу засобів протиповітряної оборони в столиці, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Порушників доставили до Святошинського управління поліції, де з ними поспілкувалися оперативні співробітники. Наразі їх передано до Служби безпеки України для з’ясування обставин", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

У міністерстві нагадали про заборону фото- та відеофіксації роботи ППО.