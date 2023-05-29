Події

16:47 29.05.2023

У Києві затримали двох чоловіків, які знімали роботу ППО, - МВС України

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Співробітники поліції в Києві затримали двох чоловіків, які знімали роботу засобів протиповітряної оборони в столиці, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Порушників доставили до Святошинського управління поліції, де з ними поспілкувалися оперативні співробітники. Наразі їх передано до Служби безпеки України для з’ясування обставин", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

У міністерстві нагадали про заборону фото- та відеофіксації роботи ППО.

Теги: #мвс #інформація #ппо

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