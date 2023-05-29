Події

12:19 29.05.2023

За попередніми даними, ворог під час атаки на Київ застосував балістичні ракети "Іскандер"

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За попередніми даними, ворог під час атаки на Київ застосував балістичні ракети "Іскандер"

Ворог застосовує під час атаки на Київ, за попередніми даними, ракети "Іскандер", можливо, С-300 або С-400, які летять за балістичною траєкторією, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Усі помітили, що між оголошенням тривоги і початком атаки був невеликий відрізок часу. Це свідчить про те, що було застосовано ракети, які летять за балістичною траєкторією. Тобто прилітають досить швидко. Попередньо, це були "Іскандери", - сказав він в ефірі телемарафону в понеділок.

Ігнат зазначив, що "Іскандери" бувають різної модифікації. "Є "Іскандер М" - балістична ракета, є "Іскандер К" - крилата. Яка саме була застосована, дамо інформацію пізніше після детального аналізу і завершення атаки", - сказав він.

"Є також імовірність того, що були застосовані ракети С-300 і С-400, які також можуть летіти за балістичною траєкторією", - припустив речник ЗСУ.

Теги: #атака #київ #ракети

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