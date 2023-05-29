Події

10:31 29.05.2023

У Львівській області виникла пожежа в пансіонаті для літніх людей, одна людина загинула

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Одна людина загинула, одну госпіталізовано внаслідок пожежі в пансіонаті для літніх людей у Львівській області, повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

За даними пресслужби, повідомлення про пожежу надійшло о 2:32 ночі. "Пожежа виникла в дерев'яній альтанці, прибудованій до триповерхової цегляної будівлі пансіонату", - зазначено в повідомленні.

На початку пожежі в будівлі перебували 28 мешканців пансіонату і два співробітники. "Рятувальники винесли на свіже повітря 27 осіб і передали медикам. 84-річну жінку госпіталізували в стані середньої тяжкості. На місці виявлено тіло 74-річної жінки, мешканки пансіонату", - розповіли у відомстві.

Пожежу ліквідували о 3:41. Вогонь знищив альтанку та кухонне обладнання в приміщенні їдальні на площі 120 м. кв. До ліквідації пожежі залучили 27 рятувальників і чотири одиниці спецтехніки. Причини пожежі з'ясовують співробітники правоохоронних органів.

Теги: #пожежа #пансіонат #львівська_область

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