Унаслідок нічної атаки в Кіровоградській області пошкоджено житловий будинок і залізницю, жертв немає

Житловий будинок і залізничне полотно зазнали пошкоджень унаслідок російської атаки в ніч на понеділок у Кіровоградській області, розповів голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Чергова масована атака російського агресора не оминула Кіровоградську область. Уламками збитого дрона зачепили покрівлю житлового будинку в Новоукраїнському районі. Пошкоджено залізничне полотно. Обійшлося без загиблих і травмованих", - написав Райкович у телеграмі в понеділок.

Як повідомлялося, сили оборони України минулої ночі знищили 37 крилатих ракет із майже 40, випущених російськими військами по території України з усіх напрямків, а також 29 ударних дронів "Шахед" і один розвідувальний дрон оперативно-тактичного рівня.