Події

08:53 29.05.2023

Українські захисники знищили 37 крилатих ракет із 40 пущених по Україні в ніч на 29 травня

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Українські захисники знищили 37 крилатих ракет із 40 пущених по Україні в ніч на 29 травня

Сили оборони України минулої ночі знищили 37 крилатих ракет із 40 випущених російськими військами по території України з усіх напрямків, повідомив головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.

"Цієї ночі російські окупанти атакували військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами. Ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев'яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря. З північного та південного напрямків противник атакував іранськими БпЛА Shahed-136/131. Загалом - 35 ударних дронів", - ідеться у зведенні головнокомандувача в понеділок уранці.

Повідомляється, що ППО працювала в зонах відповідальності всіх повітряних командувань Повітряних Сил: "Центр", "Схід", "Південь" і "Захід".

"Силами та засобами повітряних командувань у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 67 повітряних цілей", - наголосив Залужний.

Серед них: 37 крилатих ракет Х-101/Х-555, 29 ударних БПЛА Shahed-136/131, 1 розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Теги: #атака #ппо #залужний

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