Події

09:05 29.05.2023

Окупанти обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області, зафіксовано 11 руйнувань

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У ніч на понеділок російські війська завдали 93 удари з артилерії та РСЗВ по 20 населених пунктах Запорізької області, є руйнування приватних будинків і майна, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Ворог завдав 93 удари по 20 мирних населених пунктах: артобстріли по Гуляйполю, Оріхову, Кам'янському та навколишніх селах, РСЗВ по Степногірську, Малинівці, Темирівці, атака з БПЛА по Ольгівському", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі в понеділок.

Зазначається, що обійшлося без постраждалих, проте зафіксовано 11 нових руйнувань приватних будинків та іншого майна місцевих жителів.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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