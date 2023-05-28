Події

19:59 28.05.2023

Українська авіація завдала за добу 13 ударів по місцях скупчення окупантів

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Українська авіація завдала за добу 13 ударів по місцях скупчення окупантів

Авіація сил оборони України за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів, а також два - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Про це повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення у неділю, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

За цей самий час підрозділи ракетних військ і артилерії вразили три райони зосередження озброєння та військової техніки окупантів, зенітно-ракетний комплекс С-300, три пункти управління та склад боєприпасів противника.

 

 

 

Теги: #рф #війна #втрати

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