Події

19:26 28.05.2023

Зеленський: Київ пережив різних загарбників - переживе і рашистів

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Зеленський: Київ пережив різних загарбників - переживе і рашистів

Київ та інші українські міста поставлять крапку в історії московської деспотії, сказав у відеозверненні в суботу президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні наша держава пройшла через одну з найбільших російських атак "шахедами" - одночасно 54 дрони. Майже всі вони збиті. На жаль, є влучання на Житомирщині", - сказав він.

Зеленський зазначив, що "більшості руйнувань вдалося уникнути, більшість життів, які могли забрати ці шахеди, вдалося зберегти. Я дякую кожному і кожній, хто це забезпечив! Зенітні ракетні війська та авіація Повітряних сил, протиповітряна оборона Сухопутних військ і наші мобільні вогневі групи... Дякую вам, воїни!".

"Під час цієї терористичної атаки кількісно найпотужніший удар був спрямований саме проти Київщини. Саме так Росія відзначає День нашого древнього Києва… За свою історію Київ бачив різні підлості від загарбників. Пережив їх усіх – переживе і рашистів. Жодного з них тут не буде!" - заявив Зеленський.

За його словами, "Київ і всі наші міста, вся Україна поставлять крапку в історії московської деспотії, яка дуже довго і різними способами несла поневолення".

 

 

Теги: #атака #київ #зеленський

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