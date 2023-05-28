Унаслідок нічної атаки дронів на Київ постраждали рятувальник і 35-річна жінка, вона в реанімації

Обох постраждалих унаслідок нічної атаки РФ ударними дронами на Київ у ніч на неділю госпіталізовано, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Двоє госпіталізованих - 35-річна жінка, вона в реанімації. І один рятувальник, придавлений бетонною плитою під час рятувальної операції на одному з об'єктів. Сподіваюся, лікарі швидко поставлять його на ноги, і він повернеться до виконання своїх обов'язків", - повідомив Кличко в ефірах Національного марафону "Єдині новини" і телеканалу "Київ".

За його словами, близько 40 із 52 збитих протиповітряною обороною дронів було знищено в Києві або околицях, "тобто основна кількість "Шахедів" була спрямована саме на столицю" в День міста.

Як повідомлялося, 41-річний чоловік загинув, ще двоє людей були поранені внаслідок нічної атаки РФ на Київ. Пошкоджень зазнали житлові та нежитлові будівлі в Києві та понад шість автомобілів.

Повітряні сили Збройних сил України знищили 52 із 54 "шахедів", які атакували Україну в ніч на неділю.