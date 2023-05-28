Події

12:39 28.05.2023

За добу українські військові виконали понад 600 вогневих завдань на Таврійському напрямку

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За добу українські військові виконали понад 600 вогневих завдань на Таврійському напрямку

За добу українські захисники на Таврійському напрямку виконали 609 вогневих завдань, було знищено та пошкоджено 8 одиниць ворожої військової техніки, повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 609 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали понад роту. Знищено та пошкоджено 8 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 2 танки, 3 БМП, система відеоспостереження "Муром-М", гаубиця 2А65 "Мста-Б", - написав Тарнавський у телеграм-каналі в неділю.

Крім цього, українські військові знищили 3 склади з боєприпасами ворога.

 

Теги: #напрямок #бойові_дії #таврійський

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