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12:29 28.05.2023

Найближчими днями на півдні та заході України - короткочасні дощі

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Найближчими днями на півдні та заході України - короткочасні дощі

У понеділок, 29 травня, на півдні, південному сході України, вдень і в Карпатах, і на Закарпатті прогнозується місцями короткочасний дощ, гроза, на решті територій без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, у південній частині 11-16°; вдень 19-24°, у Карпатах 15-20°.

У Києві в понеділок, 29 травня, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 29 травня найвища температура вдень була 32,2° у 1886 р., найнижча вночі 1,9° у 1918 р.

У вівторок, 30 травня, у південній частині України, східних, місцями в західних областях короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів.

Вітер північно-східний і північний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, на півдні до 16°, вдень 21-26°, у східній частині 17-22.

У Києві, у вівторок 30 травня, без опадів. Вітер північно-східний і північний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 23-25°.

Теги: #погода #прогноз

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