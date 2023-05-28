Події

12:23 28.05.2023

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 ворожі кораблі - ВМС ЗСУ

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У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 ворожі кораблі - ВМС ЗСУ

Станом на ранок неділі в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 ворожі кораблі, повідомляється на сторінці Військово-морських сил Збройних сил України у Facebook.

В Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель.

Крім цього, у Середземному морі - до 7 кораблів, з них один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп може сягати 4 ракет.

За добу в інтересах Росії прохід через окуповану Керч-Єнікальську протоку здійснили до Азовського моря - 34 судна, з них 5 продовжили рух протокою Босфор, до Чорного моря - 18 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Теги: #рф #чорне_море #кораблі

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