Події

22:41 27.05.2023

Окупанти знову обстріляли Харківщину, загинув мирний житель

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Окупанти знову обстріляли Харківщину, загинув мирний житель

У суботу ввечері російські окупаційні війська обстріляли Куп'янськ та Циркуни, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

"У місті Куп'янськ внаслідок обстрілу загинув 60-річний місцевий житель. Чоловік перебував у дворі будинку. У селі Циркуни отримала осколкові поранення жінка 1944 року народження. Її доправили до лікарні", - йдеться у повідомленні.

За фактами обстрілу розпочато кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Теги: #жертва #україна #харківська_область #обстріли

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