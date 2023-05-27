Окупанти знову обстріляли Харківщину, загинув мирний житель

У суботу ввечері російські окупаційні війська обстріляли Куп'янськ та Циркуни, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

"У місті Куп'янськ внаслідок обстрілу загинув 60-річний місцевий житель. Чоловік перебував у дворі будинку. У селі Циркуни отримала осколкові поранення жінка 1944 року народження. Її доправили до лікарні", - йдеться у повідомленні.

За фактами обстрілу розпочато кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.