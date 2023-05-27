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19:49 27.05.2023

Прокуратура невідкладно клопотатиме про арешт судді, який скоїв у Києві ДТП

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Прокуратура невідкладно клопотатиме про арешт судді, який скоїв у Києві ДТП

Після рішення Вищої ради правосуддя столична прокуратура невідкладно скерує на розгляд до Печерського районного суду клопотання про обрання підозрюваному судді Олексію Тандиру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

"Є згода ВРП на утримання судді під вартою! У зв'язку з цим Київською міською прокуратурою на розгляд до Печерського районного суду м. Києва буде невідкладно скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави", - написала прессекретарка столичної прокуратури Надія Максимець у фейсбуці.

Як повідомлялося, в ніч на п'ятницю на блок-посту в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю голови одного з районних судів Київської області, внаслідок ДТП загинув військовослужбовець Нацгвардії. Суддю було затримано в порядку ст. ст. 208, 482 КПК України.

У Макарівському районному суді визнали, що подія сталася за участю Тандира. "Сьогодні вночі сталася жахлива ДТП за участю судді Макарівського районного суду Олексія Тандира, в якій загинув військовослужбовець", - ідеться в повідомленні у фейсбуці Макарівського районного суду в п'ятницю.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

 

 

 

Теги: #прокуратура #суддя #клопотання

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