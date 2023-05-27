ВРП у суботу розгляне питання про дозвіл на тримання судді Тандира під вартою - прокуратура

Біологічні зразки судді Олексія Тандира, який влаштував смертельну ДТП під Києвом, відправлено на експертизу, повідомила прессекретар Київської міської прокуратури Надія Максимець.

"За клопотанням прокуратури у судді примусово відібрали біологічні зразки. Наразі вони направлені експертам для дослідження. Результати мають надійти найближчим часом", - написала Максимець на сторінці у Фейсбук у суботу.

Напередодні суд задовольнив клопотання прокурорів про це, оскільки Тандир відмовлявся добровільно здати зразки.

Окрім цього, за її словами, уже сьогодні Вища рада правосуддя розглядатиме подання прокуратури щодо надання дозволу на тримання судді під вартою. І якщо цей орган визнає доводи прокурорів обґрунтованими, сторона обвинувачення матиме право звернутися до суду з клопотанням про обрання щодо підозрюваного запобіжного заходу.

Як повідомлялося, в ніч на п'ятницю на блокпосту в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю голови одного з районних судів Київської області. Внаслідок ДТП загинув військовослужбовець Нацгвардії. Суддю було затримано в порядку ст. ст. 208, 482 КПК України.

У Макарівському районному суді визнали, що подія сталася за участю Тандира. "Сьогодні вночі сталася жахлива ДТП за участю судді Макарівського районного суду Олексія Тандира, в якій загинув військовослужбовець", - ідеться в повідомленні у фейсбуці Макарівського районного суду в п'ятницю.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.