На блокпосту в Києві голова райсуду Київської області збив на смерть нацгвардійця, ДБР з'ясовує обставини

У ніч на п'ятницю на блокпосту в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю голови одного з районних судів Київської області, внаслідок ДТП загинув військовослужбовець Нацгвардії, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

"Працівники ДБР з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю голови одного з райсудів Київської області, яка трапилась на блокпосту у місті Києві", - ідеться в повідомленні Бюро в телеграм-каналі в п'ятницю.

За попередньою інформацією, 26 травня близько опівночі суддя, перебуваючи за кермом автомобіля, скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України.

"Унаслідок ДТП нацгвардієць від отриманих травм помер на місці. Суддю затримано. Від проведення огляду стану сп'яніння в закладі охорони здоров'я він відмовився", - наголошується в повідомленні.

У ДБР зазначають, що наразі вживаються процесуальні заходи щодо примусового відбору біологічних зразків у судді, також призначено необхідні судові експертизи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.