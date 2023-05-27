На Харківщині після 3,5 доби пошуків знайшли дворічну дівчинку, вона жива - начальник облполіції

Пошуки дворічної Віолетти Мужичук, яка зникла ввечері 23 травня з подвір'я свого будинку в с.Скрипаї Харківської області, увінчалися успіхом, повідомив начальник ГУ Нацполіції в області Володимир Тимошко.

"Віолетта жива, ми її знайшли. Сьогодні на її пошуки вийшло близько 1000 осіб. Це поліцейські, рятувальники, військові, волонтери, місцеві жителі. Ми прочесали ліси, посадки. Оглянули кожен кущик, перевірили всі водойми. Віолетта жива, і це щастя... Лікарі надають дівчинці медичну допомогу", - написав Тимошко на своїй сторінці у Facebook.

Він також подякував усім, хто брав участь у пошуках дитини.

Як повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, дівчинку знайшли в кущах у густому лісі за 6 км від будинку.