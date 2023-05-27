Ткаченко: перед нами стоїть виклик поповнення книжкових полиць українською літературою не тільки в Україні, а й у світі

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що відомство працює над залученням міжнародної допомоги для фінансування перекладів і друку української книги у світі.

"Сьогодні перед всіма нами стоїть виклик поповнення книжкових поличок не тільки в Україні, а й в світі українською літературою. МКІП постійно працює над залученням міжнародної допомоги та спонукає партнерів купувати наші книжки, вкладатись в переклади та друк", - написав Ткаченко з нагоди Дня працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження.

Міністр висловив бажання, щоб українська книжка була невід'ємним атрибутом кожної бібліотеки, книгарні та приватної книжкової полиці по всьому світу.