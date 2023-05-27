Події

10:59 27.05.2023

Дніпропетровська ОВА: На місці розбору завалів лікарні знайдено фрагменти тіл, їх передано на експертизу

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Дніпропетровська ОВА: На місці розбору завалів лікарні знайдено фрагменти тіл, їх передано на експертизу

У Дніпрі завершився розбір завалів на місці влучання російської ракети в п'ятницю, кількість постраждалих зросла до 32, досі невідома доля трьох осіб, які могли бути в ураженій будівлі в момент "прильоту", повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Рятувальники завершили розбирати завали медзакладу в Дніпрі, який напередодні розбила російська ракета. Комунальні служби ще вивозять звідти зруйновані конструкції. Наразі відомі особи двох людей, життя яких забрала ця атака. Знайдені фрагменти тіл передано на експертизу", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

За його даними, навколо місця прильоту пошкоджено понад три десятки багатоповерхівок і понад 20 приватних будинків.

 

Теги: #жертви #дніпро #обстріл #медзаклад

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