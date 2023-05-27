Канада передасть Україні 4,8 тисяч автоматів і патрони для них найближчими тижнями

Канада передасть Україні майже п'ять тисяч автоматів і набої для них найближчими тижнями, повідомляє Міністерство оборони Канади.

"Доставка оголошеного у квітні пакета допомоги зі стрілецькою зброєю та боєприпасами відбувається за графіком. Кулемети, штурмові гвинтівки, набори для чищення та магазини вже доставлено в Україну, а один мільйон набоїв калібру 5,56 мм і 4800 автоматів мають прибути протягом найближчих тижнів", - ідеться в повідомленні.

Як інформує Міноборони Канади, очікується, що до літа всі заплановані до постачання 21 тис. одиниць стрілецької зброї та 2,4 млн патронів будуть в Україні.

"Канада підтримує Україну непохитно. Коли я подорожую Канадою, я бачу українські прапори на будинках, малих підприємствах і автомобілях - тому що канадці розуміють, що боротьба України за самооборону - це також боротьба за суверенітет, свободу і незалежність", - сказала міністр національної оборони Канади Аніта Ананд, яку цитує пресслужба міністерства,