В Україні 483 дитини загинули через збройну агресію РФ

Станом на ранок 27 травня понад 1469 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії РФ, 483 дитини загинули, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 27 травня 2023 року понад 1469 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 483 дитини загинули та понад 986 зазнали поранень різного ступеня тяжкості", - ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в суботу.

Як зазначається, ці цифри не остаточні. Триває робота щодо їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 462, Харківській - 278, Київській - 128, Херсонській - 102, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 72, Чернігівській - 70, Луганській - 67.

"26 травня внаслідок обстрілу армією РФ медзакладу в м. Дніпро постраждали двоє хлопчиків - 3 та 6 років", - нагадали в Офісі генпрокурора.