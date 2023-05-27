У Запорізькій області одна жінка загинула, дві отримали поранення в результаті терору окупантів

За минулу добу під вогнем окупантів опинилися 16 міст і сіл Запорізької області, загинула жінка, дві дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в суботу вранці.

"Мішенями терористів стали 16 мирних міст і сіл: у Гуляйполі поранення дістали дві жінки, а в Новоданилівці рашисти вбили 73-річну мешканку на власному подвір'ї", - написав він у телеграм-каналі.

За даними ОВА, ворог завдав 108 ударів: 96 артобстрілів по Гуляйполю, Новоданилівці, Новоандріївці, Степногірську, Кам'янському та інших селах, 6 ударів з РСЗВ по Гуляйпільському, Білогір'ю, Темирівці, атаки БПЛА по Степовому, Ольгівському, Малинівці, Червоному, ракетні удари по селах Різдвянка та Любицьке.

"Наразі зафіксовано 15 нових руйнувань цивільних об'єктів", - додав Малашко.