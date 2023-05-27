Росіяни понад 900 разів атакували українські медзаклади від початку вторгнення
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від початку російського вторгнення було здійснено понад 900 атак на українські медустанови, повідомляє CNN.
"Від початку російського вторгнення в Україну було здійснено понад 900 нападів на медичні установи, згідно з останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров'я. За даними ВООЗ, із 967 нападів 868 було завдано по медичних установах. Загалом, із 25 лютого 2022 року внаслідок нападів на медичні заклади в Україні загинуло щонайменше 97 осіб і 126 дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
Видання зазначає, що напад РФ на медичний заклад у м. Дніпро в п'ятницю поки що не занесено до даних ВООЗ, оскільки процес перевірки нападів займає деякий час.
За даними CNN, останній напад на медичні установи в Україні, зареєстрований ВООЗ, стався 7 травня 2023 року і стосувався пересувної клініки.
"ВООЗ засуджує всі акти насильства проти охорони здоров'я. Ці напади не лише вбивають і калічать, а й позбавляють людей вкрай необхідної допомоги, наражають на небезпеку медичних працівників і підривають системи охорони здоров'я", - ідеться в заяві прессекретарки ВООЗ доктора Маргарет Гарріс для CNN.
"Напади на медичних працівників, пацієнтів, транспорт, матеріали та медичні установи є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права і прав людини і мають бути негайно припинені... Ми закликаємо негайно припинити всі дії, які ставлять під загрозу життя медичних працівників і пацієнтів або перешкоджають наданню основних медичних послуг", - цитує слова прессекретарки ВООЗ CNN.