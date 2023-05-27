Події

07:57 27.05.2023

У Дніпрі - День жалоби за загиблими в результаті ракетної атаки окупантів

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У Дніпрі - День жалоби за загиблими в результаті ракетної атаки окупантів

Субота, 27 травня, оголошена Днем жалоби за загиблими в Дніпрі, нагадав у своєму телеграм-каналі Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

"Два життя вчора обірвала російська ракета. Пам'ятаємо...", - написав він.

За словами голови ОВА, досі на місці трагедії тривають пошукові роботи, уже розібрали 90% завалів.

"Досі невідома доля трьох осіб, які могли бути в ураженій будівлі під час "прильоту". Рятувальники виявили там фрагменти тіл. Працюють експерти-криміналісти", - повідомив Лисак.

За його словами, постраждали 32 людини, 13 із них - досі в лікарні. П'ятеро - важкі.

Крім того, за даними ОВА, учора ввечері та сьогодні вранці ворог знову спрямував артилерію по Нікопольському району. Обстріляв Марганецьку громаду.

Обійшлося без жертв. Наслідки з'ясовуються.

Раніше повідомлялося, що в результаті ракетного удару по лікарні в Дніпрі загинули 2 чоловіків 1953 і 1966 р.н. Будівля медустанови була частково зруйнована, "горів другий поверх. Після влучення також загорілася одноповерхова будівля приватного підприємства поруч. Площа пожежі становила 200кв.м, рятувальники її ліквідували. Також пошкоджено спорткомплекс, навчальний заклад, приватний житловий будинок, багатоповерхові будинки та автомобілі".

 

 

 

Теги: #траур #удар #дніпро

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