Контратаки українських військ поблизу Бахмута ускладнюють ротацію найманців ПВК "Вагнер" у місті

Незважаючи на заяви російської сторони про те, що регулярні російські сили займають позиції бойовиків "Вагнера" в Бахмуті, цей процес ускладнюється успішними контратаками ЗСУ, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що сили ПВК "Вагнер" все ще присутні в Бахмуті, проте темп російських наступальних операцій навколо міста продовжує знижуватися.

"Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що регулярні російські частини замінили підрозділи "Вагнера" в передмістях Бахмута, ймовірно, маючи на увазі райони на флангах навколо Бахмута. Маляр заявила, що українські сили все ще контролюють позиції на південно-західній околиці міста і що сили "Вагнера" все ще присутні в самому Бахмуті. Українські джерела продовжують повідомляти, що темп російських наступальних операцій навколо Бахмута знизився після заявленого захоплення міста. Український Генеральний штаб повідомив, що 26 травня російські сили провели безуспішні наступальні операції в районі Бахмута і в напрямку Предтечиного (15 км на південний захід від Бахмута)", - йдеться у зведенні.

Крім того, пише ISW, російські військові блогери стверджують, що українські сили провели успішні контратаки в районі Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута) і Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута). Зокрема, українські контратаки в районі Оріхово-Василівки змусили бійців приватної військової компанії (ПВК) "Ветерани" відступити на відстань до кілометра від позицій, які вони раніше займали в цьому районі.

Також, пишуть аналітики ISW, військові блогери стверджують, що українські сили захопили піднесені позиції вздовж траси Е40 (Бахмут - Слов'янськ) у районі Оріхово-Василівки і що там тривають бої. Водночас українські сили просунулися в напрямку Кліщіївки та перетнули канал Сіверський Донець, можливо, погрожуючи оточити селище і змусити російські сили відступити на схід.

Водночас, наголошується у зведенні, "геолокаційні кадри, опубліковані 24 і 25 травня, показують, що російські сили, ймовірно, відновили обмежені позиції на захід від Кліщіївки".

Аналітики ISW зазначають, що зниження темпу російського наступу поблизу Бахмута, ймовірно, ще більше надає українським силам у цьому районі ініціативу для початку нової фази операцій навколо міста, якщо вони того побажають.

Джерело: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-26-2023