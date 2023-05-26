Правоохоронці повідомили про підозру судді, який на смерть збив нацгвардійця в Києві

Правоохоронці за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили про підозру голові одного з районних судів Київської області, який у ніч проти п'ятниці скоїв смертельну ДТП на блокпості в Києві.

Як повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора в телеграм-каналі, судді повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286-1 (вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння) Кримінального кодексу України.

Раніше прокуратура направила звернення до Вищої ради правосуддя з поданням про надання згоди на тримання судді під вартою.

Як повідомлялося, у ніч на п'ятницю на блокпості в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю голови одного з районних судів Київської області, унаслідок ДТП загинув військовослужбовець Нацгвардії. Суддю затримано в порядку ст. 208, 482 КПК України.

У Макарівському районному суді визнали, що подія сталася за участю судді Макарівського районного суду Олексія Тандира. "Сьогодні вночі сталася жахлива ДТП за участю судді Макарівського районного суду Олексія Тандира, в якій загинув військовослужбовець", - ідеться в повідомленні Макарівського районного суду у фейсбуці в п'ятницю.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні розпочато за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.

Досудове розслідування здійснюють слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в Києві. Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.