Спецпредставник КНР під час візиту до Європи закликав припинити вогонь в Україні й зберегти за РФ окуповані території - ЗМІ

Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей під час турне Європою заявив представникам влади її країн, що вони мають закликати до припинення вогню в Україні зі збереженням за Росією захоплених українських територій, повідомляє The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на західних чиновників.

"Китайський спецпредставник, призначений реалізовувати мирний план Пекіна щодо України, передав чітке послання: союзники США в Європі мають заявити про свою автономію і закликати до негайного припинення вогню, залишивши в розпорядженні Росії невеликі частини її сусіда, які вона наразі займає", - інформує газета.

За даними співрозмовників WSJ, обізнаних із бесідами з Лі Хуеєм, він також закликав європейські країни "якнайшвидше припинити конфлікт між Росією та Україною, перш ніж він пошириться далі".

Крім того, Лі Хуей рекомендував європейським державам "розглянути Китай як економічну альтернативу Вашингтону".

Однак представники європейських урядів відповідали китайському спецпредставнику, що не бачать перспектив врегулювання ситуації без виведення російських військ.

"Ми пояснили, що замороження конфлікту не в інтересах міжнародної спільноти, доки Росія не виведе військ", - наводить WSJ слова неназваного дипломата, який розмовляв із Лі Хуеєм.

За його словами, представнику КНР також заявили, що "неможливо відокремити Європу від Америки", і що Європа не припинить підтримувати Україну.

Водночас наголошується, що чиновники визнали: "занадто рано відкидати зусилля Пекіна" щодо врегулювання кризи.

Лі Хуей цього місяця відвідав Київ, Варшаву, Берлін, Париж і Брюссель для обговорення врегулювання ситуації навколо України.