Інтерфакс-Україна
Події
17:29 07.07.2025

Колишня єврокомісар Йоганссон призначена спецпредставником ЄС з питань українців

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Колишня єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоганссон призначена спеціальним представником Європейського Союзу з питань українців, повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов.

"Щиро вітаю Ілву Йоганссон  з призначенням спеціальним представником Європейського Союзу з питань українців. Створення цієї посади — ще один сигнал незмінної солідарності ЄС з українським народом", - написав Чернишов в мережі Facebook.

За його словами, роль спецпредставника полягає у посиленні координації, представленні інтересів українців та впровадженні практичних інструментів підтримки, зокрема розбудові мережі Центрів єдності.

"Пані Йоганссон раніше обіймала посаду єврокомісарки з питань внутрішніх справ. Вона добре знайома з українським контекстом і неодноразово відвідувала Україну від початку повномасштабного вторгнення. Сподіваюся на плідну співпрацю задля підтримки наших громадян у Європі", - додав віцепрем'єр.

 

Теги: #спецпредставник #українці #йоганссон

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