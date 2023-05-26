НАБУ провело обшук у засновника холдингу UFuture Хмельницького

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) провело обшук у квартирі засновника холдингу UFuture Василя Хмельницького, повідомив сам бізнесмен на фейсбук-сторінці.

"Вже в офісі дізнався, що вдома в мене гості з НАБУ. Дні показових обшуків після ночей ракетних атак для українських підприємців вже стали традицією. На жаль. Цей візит правоохоронних органів до мене стосується справи, яка розслідується вже понад 4 роки, причому всі ці роки я перебуваю у Києві, ні від кого не переховуюсь, а слідчі експерименти та допити вже були проведені неодноразово", - написав Хмельницький.

Він повідомив, що справа стосується ділянки землі, яку Хмельницький разом із партнером придбали для будівництва нової сучасної школи на відкритому аукціоні, сплатили повну вартість (18,9 млн грн) і отримали права власника.

"Для нас на 100% соціальний проект, не бізнес. Саме доступ до якісної шкільної освіти відкриває Україні шлях до справжніх трансформацій та реформ у довгостроковій перспективі. У короткостроковій – Київ коштом приватних інвестицій отримує необхідну інфраструктуру для комфортного життя містян, а мешканці житлового комплексу – додаткову перевагу", - написав він.

Бізнесмен наголосив, що законність придбання земельної ділянки на аукціоні та укладення договору купівлі-продажу підтверджені судом.

"Але НАБУ вважає, що ціна занизька", - зазначив Хмельницький.

За словами бізнесмена, відповідно до містобудівної документації, за цією адресою не може бути розміщена комерційна або житлова нерухомість, цим і пояснюється ціна договору.

Хмельницький зазначив, що в умовах війни необхідно припинити масову практику "маски-шоу" і залякування бізнесу. "Всі підприємці, що залишились у країні, повірте, на 100% патріотично налаштовані та готові до цивілізованого діалогу. Тільки за останні місяці дізнався про десятки подібних випадків з показовими обшуками у поважних підприємців. За цим негативним трендом спостерігає як українське суспільство, так і іноземні інвестори. Маю щиру надію, що влада дослухається до голосу бізнесу, бо перемогти зовнішнього ворога та розвивати економіку України можливо лише об’єднавши зусилля", - вважає він.

Хмельницький повідомив, що нікуди не збирається їхати і готовий відповісти на всі запитання.