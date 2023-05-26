Події

15:57 26.05.2023

На Авдіївському напрямку відбито штурм окупантів, незважаючи на хіматаку - Держприкордонслужба

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Бійці Державної прикордонної служби та Збройних сил України відбили на Авдіївському напрямку в Донецькій області штурм російських окупантів, незважаючи на те, що останні вдалися до хімічної атаки, повідомляє Держприкордонслужба в п'ятницю.

"Штурму українських позицій передував артилерійський обстріл. Боєприпаси з аерозолями подразнювальної дії ворожі сили скидали з безпілотників. Далі окупанти за підтримки танків та броньовиків пішли в атаку. Бій тривав близько десяти годин", - ідеться в повідомленні.

За даними Держприкордонслужби, за цей час українські захисники знищили 30 загарбників, два танки, бойову машину піхоти і бронетранспортер.

 

Теги: #атака #напрямок #авдіївка

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