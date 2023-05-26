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14:50 26.05.2023

У Сумській області запроваджено заходи безпеки у 5-кілометровій прикордонній зоні

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У Сумській області запроваджено заходи безпеки у 5-кілометровій прикордонній зоні

Заходи підвищеної безпеки запроваджено у 5-кілометровій зоні вздовж кордону з РФ у Сумській області.

Відповідне розпорядження №206-ОД підписав у п'ятницю голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Згідно з розпорядженням виїзд ремонтно-відновлювальних бригад і працівників сільськогосподарських підприємств у 5-кілометрову зону погоджується з військовим командуванням та органами місцевого самоврядування. Старшим бригад потрібно буде узгоджувати з військовим командуванням і правоохоронцями порядок оповіщення про небезпеку та евакуації, в разі виникнення надзвичайної ситуації, що загрожує життю персоналу. Бригади мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту (бронежилети, шоломи) та індивідуальними медичними аптечками.

У свою чергу військовослужбовці оперативно-тактичної групи "Суми" й тактичних груп "Конотоп" і "Шостка" повинні будуть забезпечити супровід і прикриття працівників бригад під час виконання робіт.

 

Теги: #обмеження #сумська_область #прикордонна_зона

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