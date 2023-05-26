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14:15 26.05.2023

Нідерланди можуть відправити F-16 в Україну після навчання пілотів - ЗМІ

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Нідерланди можуть відправити F-16 в Україну після навчання пілотів - ЗМІ

Нідерланди, ймовірно, направлять в Україну винищувачі F-16 після навчання пілотів, повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела, обізнані з питанням.

"Наразі Нідерланди мають на озброєнні 42 винищувачі F-16, 24 з яких зараз використовує голландська армія і які не можуть бути відправлені в Україну до середини 2024 року. Десяток із 18 інших літаків мали бути продані Draken International (американське товариство з обмеженою відповідальністю – ІФ-У), але уряд відклав передання літаків у грудні без пояснення причин, пославшись на комерційну конфіденційність. Хоча остаточне рішення про розгортання ще не ухвалено, Україна може отримати деякі з літаків, які виставлено на продаж, або деякі з 24 літаків, які перебувають наразі в експлуатації, наступного року, залежно від графіка навчання", - ідеться в повідомленні.

Видання наголошує, що Нідерланди підтримують льотну придатність усіх своїх літаків F-16 за рахунок регулярного технічного обслуговування.

Прессекретар міністерства оборони Нідерландів заявила в четвер, що уряд розгляне можливе постачання F-16 в Україну пізніше, додавши, що підготовка пілотів зараз є пріоритетною. При цьому Нідерланди разом із Данією очолюють коаліцію з підготовки українських пілотів за підтримки Великої Британії та Бельгії.

"За словами одного з джерел, уряд Нідерландів уже вивчає й обговорює зі своїми союзниками можливі плани розгортання. Незважаючи на готовність уряду Нідерландів допомогти посилити українську повітряну оборону якомога швидше, підготовка пілотів, планування розгортання і логістика можуть тривати багато місяців", - пише видання.

За даними Міністерства оборони Нідерландів, на сьогодні Нідерланди надали Україні близько EUR1,6 млрд військової допомоги від початку російського вторгнення, зокрема обладнання на EUR732 млн.

 

Теги: #нідерланди #f16

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